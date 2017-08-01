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В Пензенской области перелезавший через забор мужчина травмировал половые органы

16:06 | 01.08.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 1 августа 2017. PenzaNews. Молодой житель Кузнецка Пензенской области, пытаясь перелезть через забор, получил травму половых органов, в результате чего ему потребовалась срочная медицинская помощь.

В Пензенской области перелезавший через забор мужчина травмировал половые органы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«31 июля из учреждения здравоохранения поступила информация о том, что с телесными повреждениями госпитализирован житель Кузнецкого района 1990 года рождения. Пострадавший пояснил, что травмы он получил самостоятельно, перелезая через металлический забор», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что мужчина, находившийся в момент случившегося в состоянии опьянения, буквально «оставил» свои половые органы на заборе, прилагая при этом фото с места инцидента.

Официального подтверждения эта информация пока не получила.
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