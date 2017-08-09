В Пензенской области «ГАЗель» под управлением подростка влетела в дерево, пассажир погиб Происшествия

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Пассажир 1983 года рождения погиб в результате ДТП неподалеку от Сосновоборска Пензенской области с участием автомашины «ГАЗель», которой, по предварительным данным, управлял юноша 2001 года рождения.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, трагическая авария произошла на дороге «Сосновоборск — Никольск» в минувший вторник, 8 августа.

«В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Сотрудники ведомства проводят проверку по факту случившегося.