В Пензенской области «ГАЗель» под управлением подростка влетела в дерево, пассажир погиб
Печать
Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Пассажир 1983 года рождения погиб в результате ДТП неподалеку от Сосновоборска Пензенской области с участием автомашины «ГАЗель», которой, по предварительным данным, управлял юноша 2001 года рождения.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, трагическая авария произошла на дороге «Сосновоборск — Никольск» в минувший вторник, 8 августа.
«В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован», — пояснили в ведомстве.
В Госавтоинспекции уточнили, что пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Сотрудники ведомства проводят проверку по факту случившегося.