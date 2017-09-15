Появились фото с места крупного пожара в помещениях с автохимией и шинами в Пензе Происшествия

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Владельцы и сотрудники торговых точек, шиномонтажной мастерской и складов, расположенных в одноэтажном здании по адресу: Пенза, улица Литвинова, 20, подсчитывают убытки после крупного пожара, произошедшего утром в пятницу, 15 сентября.

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Они прибыли к месту происшествия еще до ликвидации открытого горения, однако приблизиться к горящему зданию не могли из соображений безопасности — за этим следили сотрудники полиции, дежурившие поблизости.

После того, как была проведена пенная атака и пожарные закончили проливку помещений, работники расположенных в здании организаций начали заходить внутрь, чтобы оценить масштаб разрушений.

Внутри их ждала удручающая картина: то, что не было повреждено огнем, залило водой при тушении.

Стены и потолок оказались покрыты копотью, а на емкостях с автохимией, аккумуляторных батареях и шинах виднелись сажа и остатки пены.

В течение нескольких часов после случившегося сотрудники компаний пытались обнаружить и вывезти то, что уцелело.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, площадь пожара на улице Литвинова в Пензе составила 300 кв. метров.

Причины произошедшего устанавливаются.