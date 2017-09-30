Трое госпитализированы после столкновения «УАЗа», «Volvo» и «ГАЗели» в Пензенской области Происшествия

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «УАЗ-31514», «Volvo XC70» и грузовой «ГАЗели», произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 29 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Телесные повреждения получил водитель «УАЗа» – мужчина 1987 года рождения. Кроме того, госпитализированы мужчина 1959 года рождения, управлявший автомашиной «Volvo», и его пассажирка 1955 года рождения», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

По факту ДТП организована проверка.