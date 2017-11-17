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В Пензенской области за сутки в ДТП один пешеход погиб, еще трое пострадали

12:41 | 17.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Один пешеход погиб, еще трое пострадали в результате ДТП, произошедших в Пензенской области в минувший четверг, 16 ноября.

В Пензенской области за сутки в ДТП один пешеход погиб, еще трое пострадали

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что на 0 км автодороги «Сердобск — Куракино» водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» 1993 года рождения допустил наезд на мужчину возрастом около 60 лет. В результате происшествия он скончался», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на улице Дружбы в Пензе водитель «ВАЗа» сбил женщину 1979 года рождения, которая была доставлена в больницу.

«Предварительно установлено, что на улице Ломоносова в Лунино водитель автомашины «Daewoo Matiz» допустил наезд на мальчика 2007 года рождения, который был госпитализирован», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды сообщили, что на улице Пензенской в Кузнецке водитель иномарки «Renault Megane» сбил женщину 1989 года рождения, которую с места ДТП доставили в медучреждение.

По всем фактам проводятся проверки.
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