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В Пензенской области водитель автобуса попался пьяным за рулем

12:56 | 18.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области выявили водителя пассажирского автобуса, находившегося в состоянии опьянения, в ходе операции «Автоперевозчик». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области водитель автобуса попался пьяным за рулем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«17 января на улице Ленина в рабочем поселке Земетчино был остановлен автобус «MAN», осуществляющий перевозки пассажиров по маршруту «Москва — Земетчино», за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения в состоянии алкогольного опьянения», — сказали в ведомстве.

В отделе пропаганды отметили, что всего в рамках операции было зафиксировано 124 нарушения правил дорожного движения, выявлено 34 автобуса с техническими неисправностями.
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