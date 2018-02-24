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В Городищенском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода

11:02 | 24.02.2018 | Происшествия

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Городище, 24 февраля 2018. PenzaNews. Водитель неустановленного транспортного средства насмерть сбил мужчину 1987 года рождения на 697 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области ночью в субботу, 24 февраля.

В Городищенском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, ДТП произошло около 1.00, после чего автомобилист скрылся.

«Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции попросили очевидцев трагедии позвонить по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03 или +7 (84158) 3-25-19.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе.
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