В Городищенском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода Происшествия

Городище, 24 февраля 2018. PenzaNews. Водитель неустановленного транспортного средства насмерть сбил мужчину 1987 года рождения на 697 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области ночью в субботу, 24 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, ДТП произошло около 1.00, после чего автомобилист скрылся.

«Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции попросили очевидцев трагедии позвонить по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03 или +7 (84158) 3-25-19.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе.