В Пензенской области пострадавший в ДТП водитель умер в больнице Происшествия

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Мужчина 1995 года рождения, пострадавший в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области, скончался в больнице. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в понедельник, 17 февраля, в 19.17 на федеральной трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Cruze» под управлением водителя 1995 года рождения и автомашины «ГАЗ-330232», за рулем которой находился мужчина 1981 года рождения. В результате происшествия водитель иномарки от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что также травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров автомобиля «Chevrolet Cruze»: женщины 1977 и 1971 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение, мужчина 1996 года рождения осмотрен бригадой скорой помощи на месте ДТП.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.