В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть мужчины Происшествия

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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«По данным следствия, [...] работник индивидуального предпринимателя при выполнении работ по внутренней отделке — оштукатуриванию стен строящегося многоквартирного дома — упал с высоты второго этажа. В результате полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавляется в тексте.