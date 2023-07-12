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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть мужчины

11:55 | 12.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, [...] работник индивидуального предпринимателя при выполнении работ по внутренней отделке — оштукатуриванию стен строящегося многоквартирного дома — упал с высоты второго этажа. В результате полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавляется в тексте.

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