В лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех БПЛА — губернатор Происшествия

Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Место падения трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружено в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», — написал он в своем Telegram-канале утром в среду, 13 ноября.

Глава региона добавил, что «на месте работают все службы экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего».

Как передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Белгородской, Тверской, Брянской, Пензенской и Воронежской областями.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Тверской области, пять — над территорией Брянской области, три — над территорией Пензенской области и два — над территорией Воронежской области», — цитирует агентство сообщение Минобороны РФ.