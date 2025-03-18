Прокуратура проводит проверку по информации о нападении собак на ребенка в районе школы №20 в Пензе Происшествия

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура организовала проведение проверки по информации о нападении собак на ребенка в районе средней школы №20 в Пензе.

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«В сети интернет размещены публикации о нападении на ребенка 15 марта 2025 года бездомных животных в районе школы №20 на улице Экспериментальной. [...] Прокуратура Первомайского района города Пензы по данному факту организовала проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка полноты реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности, в том числе взыскании с муниципалитета в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда.