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Прокуратура проводит проверку по информации о нападении собак на ребенка в районе школы №20 в Пензе

09:13 | 18.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура организовала проведение проверки по информации о нападении собак на ребенка в районе средней школы №20 в Пензе.

Прокуратура проводит проверку по информации о нападении собак на ребенка в районе школы №20 в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сети интернет размещены публикации о нападении на ребенка 15 марта 2025 года бездомных животных в районе школы №20 на улице Экспериментальной. [...] Прокуратура Первомайского района города Пензы по данному факту организовала проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка полноты реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности, в том числе взыскании с муниципалитета в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда.


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