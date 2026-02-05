16:18:37 Четверг, 5 февраля
В Пензенской области за сутки произошло три пожара

13:35 | 05.02.2026 | Происшествия

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в четверг, 5 февраля.

В Пензенской области за сутки произошло три пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В деревне Кайсаровка Колышлейского района сгорела кровля, выгорело внутри гаража площадью 63 кв. метра. [...] В селе Грабово Бессоновского района горел моторный отсек легкового автомобиля. [...] В поселке Мичуринский Пензенского района выгорела кровля котельной на площади 100 кв. метров, пристроенной к производственному зданию», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, во всех случаях возгорания связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

«Сотрудники МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий привлекались 5 раз. [...] Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.


Актуальное

