В Пензенской области за сутки произошло три пожара

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в четверг, 5 февраля.

«В деревне Кайсаровка Колышлейского района сгорела кровля, выгорело внутри гаража площадью 63 кв. метра. [...] В селе Грабово Бессоновского района горел моторный отсек легкового автомобиля. [...] В поселке Мичуринский Пензенского района выгорела кровля котельной на площади 100 кв. метров, пристроенной к производственному зданию», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, во всех случаях возгорания связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

«Сотрудники МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий привлекались 5 раз. [...] Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.