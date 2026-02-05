20:40:31 Четверг, 5 февраля
Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в одном из ночных кафе в Ленинском районе Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в ночном кафе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сообщение о нарушении общественного порядка поступило на пульт централизованной охраны около часа ночи. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили двух мужчин 39 и 37 лет с ссадинами на лице. Как было установлено, задержанные являются знакомыми. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они вступили в словесную перепалку, причиной которой стала девушка, после чего конфликт перерос в драку между ними. В дальнейшем мужчины начали провоцировать конфликт с другими посетителями заведения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники Росгвардии оперативно пресекли противоправные действия, задержали правонарушителей и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


