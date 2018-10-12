«Ростелеком» готов быть надежным партнером населения, бизнеса и государства — Дмитрий Проскура Интервью

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. «Ростелеком», представивший обновленный бренд в конце сентября 2018 года, готов быть надежным партнером населения, бизнеса и государства, предлагая им наиболее актуальные цифровые сервисы. Об этом в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной заявил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура, посетивший Пензу с однодневным рабочим визитом 8 октября. Он также рассказал о том, как компания внедряет в повседневную жизнь «умные» технологии и каким образом адаптируется под нужды поколения миллениума.

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— Дмитрий Викторович, спасибо, что в плотном графике нашли возможность ответить на несколько вопросов. Начать разговор хотелось бы с ситуации на массовом рынке. По последним данным, количество абонентов услуг широкополосного доступа в интернет превышает у «Ростелекома» 13 млн. человек, и это неудивительно — в последние годы компания активно строила оптические сети до домохозяйств. По Вашему мнению, пик оптического развития в регионах Поволжья уже пройден или пока еще нет?

— Пик экстенсивного развития, на мой взгляд, уже пройден. Сейчас в большей степени мы сосредоточены на том, чтобы дать на эти оптические линии очень хорошую нагрузку в виде различных цифровых сервисов.

Мы бы хотели, чтобы оптические линии, которые сегодня идут в сельскую местность, оканчивались подключениями домохозяйств. Мы очень серьезно говорим о развитии инфраструктуры в коттеджных поселках.

Поэтому история, которая связана с насыщением оптики, в ближайшие 3–4 года будет ключевой. Подчеркну еще раз — такого мощного экстенсивного развития уже, наверное, не будет.

— Насколько я знаю, большое внимание уделяется новостройкам. На каком этапе «Ростелеком» стремится начинать обустраивать инфраструктуру в новых многоэтажных домах, и с какими трудностями приходится сталкиваться?

— Мы хотим заходить на объекты на этапе проектирования. Это не всегда получается, но мы стремимся это сделать. Почему? Потому что считаем, что мы готовы комплексно предоставить все услуги в новостройках.

В каждое домохозяйство — в многоэтажный дом либо в коттедж — мы готовы дать не только «классику», то есть интернет, телевидение, телефон, но еще и видеонаблюдение и вообще управление «умным» домом. Чем раньше нас туда пускают, чем раньше мы договариваемся об этом, тем качественнее будет комплексный подход.

«Умные» приборы означают, что вы можете каждый день смотреть, сколько вы потребляете коммунальных услуг, соответственно, вести себя более рационально. Если у вас предусмотрены видеокамеры, вы всегда знаете, что с вашими детьми и с припаркованной на улице машиной. Когда у вас есть быстрый интернет, вы всегда можете сделать так, чтобы ваше потребление не влияло, например, на потребление супруга или ваших детей. Все очень комфортно.

— Как на сегодняшний день организовано взаимодействие с застройщиками в этом направлении? От кого чаще всего исходит инициатива сотрудничества?

— Изначально мы выступаем с инициативой. Мы объясняем, что уже умеем это делать, причем используем разные технологии.

Представьте, например, что можно снимать показания счетчика без участия жильца. Или еще одна ситуация — когда человек использует мобильное приложение для того, чтобы знать, сколько он каждый день потратил воды, газа, электричества. Ему удобно, ему комфортно. Самое интересное, что он в этом случае меняет профиль своего потребления.

Застройщик видит, что у него нашелся такой партнер, который не просто хочет с него какие-то деньги получить за определенную возможность, а реализует с ним проект. Вот разница — возможность использовать сеть и сделать проект вместе с телеком-оператором. Соответственно, застройщик уже начинает свои дома при продаже квартир обозначать как, например, «безопасный квартал», «квартал с «умными» приборами» или «квартал с интернетом вещей». Я сейчас говорю условно. Возникает сотрудничество, в результате которого выигрывают прежде всего жильцы.

— Дмитрий Викторович, а какую работу специалисты «Ростелекома» ведут по модернизации существующей оптической сети связи, чтобы повысить скорость передачи данных? По Вашей оценке, у жителей многоэтажных домов сегодня есть спрос на более высокие скорости интернета?

— Есть. Мы в Пензенской области приступили к модернизации сети, ставим сейчас только гигабитные коммутаторы. Как минимум это означает, что то поколение, которое называют поколением Y, Z, поколением миллениума — это те, кто уже привык «жить в интернете», они могут там играть, серфить, смотреть какие-то видеоматериалы — чувствует себя комфортно. Вот это поколение начинает свое общение на скоростях от 100 Мбит/с, то есть для них гигабит сейчас — это некая норма.

Что будет дальше, посмотрим. Самое интересное, что потребление трафика в мире растет.

— Не менее интересная тема — платное телевидение. Поделитесь, пожалуйста, мыслями о том, куда движется этот рынок, и как «Ростелеком» будет развивать один из основных сервисов «Интерактивное ТВ».

— Развитие будет идти по нескольким направлениям. Это доступность просмотра видео в формате 4К. Это возможность пользоваться несколькими устройствами — планшетом, телевизором, смартфоном — и смотреть с одного аккаунта разные фильмы. Это очень и очень удобно.

25 сентября мы объявили о том, что запускаем новую интерактивную платформу платного телевидения Wink. Я думаю, что в ближайшее время значительная часть наших абонентов — и уже существующих, и тех, кто еще только ждет этого счастливого момента — увидят, насколько интересно смотреть короткие и длинные видеоматериалы. Более того, я подчеркну, платформа интерактивная, то есть там можно ставить рейтинги, участвовать в лотереях, высказывать мнения. Все это, на мой взгляд, «вкусно» и очень вовлекает.

— По Вашему мнению, какие новые цифровые сервисы для населения в целом на сегодняшний день наиболее актуальны?

— Давайте по порядку. Во-первых, это интерактивное платное телевидение, о котором мы уже говорили. Это различные возможности. Это то, что мы называем управлением просмотром — вас нет дома, а вы потом перемотали и посмотрели любимые передачи.

Это доступ в интернет, причем многообразный. Вы можете взять тарифный план, когда вы только смотрите какие-то сайты, а можете, когда вы, например, играете в очень красивые игры.

Рассчитываем, что население будет приятно удивлено теми комбинированными сервисами, когда мы, например, в одном пакете даем конвергентную услугу, то есть вместе с сотовой связью. Это становится, само собой, дешевле и комфортнее.

Ну, и новые услуги — когда вы управляете своим потреблением в коммунальной сфере, когда вы смотрите, а безопасно ли у вас дома, то есть когда вы «живете в цифре».

— Дмитрий Викторович, хотелось бы также услышать Ваше экспертное мнение относительно бизнес-сегмента, в первую очередь об интересе к услугам «Ростелекома» со стороны крупных корпоративных клиентов. С какими запросами они обращаются чаще всего, и что готова им предложить компания?

— «Ростелеком» рассматривает любой крупный бизнес как длинное и системное партнерство, когда мы предлагаем сразу же весь комплекс услуг.

Мы говорим, например, об IT-аутсорсинге тогда, когда организации невыгодно, неинтересно заниматься этими вещами или она хочет сосредоточиться на основном бизнесе. Мы все цифровые истории, включая ЦОД [центр обработки данных], информационную безопасность, готовы взять на себя. Самое интересное, что в этом случае мы имеем те же самые критерии — обслуживание в режиме 24/7, современные технологии, аттестацию, сертификацию, но при этом не надо беспокоиться, а как это будет работать, потому что это делают профессионалы.

Второе — мы обеспечиваем мощную связанность между всеми подразделениями. Это то, чем, в общем-то, классически мы занимались.

И самое интересное — мы сейчас предлагаем на основе цифровых технологий механизмы продвижения услуг крупных потребителей. Например, в ритейловых сетях мы можем дать видеоаналитику о том, как ведет себя потребитель. Это востребовано, например, в сети АЗС. Мы такие проекты уже реализуем.

Мне кажется, что пройдет небольшой совершенно промежуток времени и эти услуги из каких-то пока, может быть, редко звучащих превратятся в постоянно действующие.

— А как обстоят дела с малым бизнесом? Готовы ли предприниматели отказаться от серверов в пользу облачных технологий?

— Знаете, я думаю, что сейчас именно это и происходит. Представьте, у вас более-менее устойчивый бизнес. Вам необходимо вести бухгалтерию, поддерживать какую-то систему управления взаимоотношениями с клиентами, и вы лет 5 назад купили сервер. Вас все устраивает, но вот пришло время его менять, а вы в конкурентной среде, и вам нужно каждую копеечку пускать на основную деятельность. Гораздо интереснее отдать это кому-то на аутсорс и жестко спрашивать.

Я думаю, что малый и средний бизнес уже для себя понял прелесть пакетных предложений, то, насколько комфортно весь спектр IT-услуг получать в одном месте. Мы — именно по спросу — это видим.

Опять же, мы весь малый бизнес переключаем на оптику. Это одна из таких доминантных историй, которая идет сейчас: оптика — пакет — аутсорсинг. Занимайтесь своим бизнесом, у вас получится, а мы вам поможем!

Представьте частную пивоварню. Да им интереснее всего, как вкус пива сделать, как лучше продать! Мы даем им возможность, чтобы ни один входящий звонок не пропал и был бы записан в некую CRM. Причем не надо это покупать и держать штат большой. Это все можно сделать через аутсорсинг.

— То есть за них уже все придумано?

— Да. Очень сложно воспринять, что это так доступно, но этот этап сейчас идет. Большой бизнес, может быть, быстрее поймет, потому что это более ощутимо — там больше затраты на сервера, на защиту и так далее.

— Кстати, раз Вы заговорили о кибербезопасности, не могу не спросить о том, какое внимание «Ростелеком» уделяет этой теме?

— Сейчас с учетом того, что каждый день звучит с экранов — «там хакеры», «здесь украли информацию», кибербезопасность очень важна. В этом году «Ростелеком» купил одного из лидеров на рынке — компанию Solar Security, и сейчас мы для крупного, среднего и малого бизнеса предлагаем всю линейку безопасности. Причем это и то, что может решаться «коробочно», когда мы, например, говорим о защите от DDoS-атак, так и все вещи, связанные с защитой внутренних сетей. Это очень востребовано.

На массовом рынке мы предлагаем защиту устройств, детей от опасного контента.

Мы уверены, что в ближайшие годы востребованность этих услуг будет только расти. На мой взгляд, это очень критично, особенно тогда, когда данные — персональные, финансовые и иные — приобретают все большую цену.

— Дмитрий Викторович, на Ваш взгляд, чем пензенский рынок телекоммуникаций отличается от ситуации в других регионах Поволжья?

— Пензенский рынок — это конкурентный рынок. Причем он сильно фрагментирован. Есть и локальные игроки, что достаточно редко уже, потому что идет процесс очень сильной консолидации. Также вся большая четверка сотовых операторов на нем очень сильно представлена.

Мы пытаемся, как и во многих других субъектах, быть прежде всего инфраструктурным оператором. Мы предоставляем услуги на всей территории Пензенской области и рассчитываем, что именно за счет, во-первых, мощного территориального охвата, во-вторых, за счет наиболее современных цифровых сервисов, станем надежным партнером власти, бизнеса и, самое главное, партнером для населения в цифровом современном мире.

В Поволжье четыре «похожих» региона: по площади, протяженности, численности и плотности населения, проникновению интернета. Это Удмуртия, Кировская, Ульяновская и Пензенская области. Пенза из этих регионов всегда где-то первая-вторая. Например, показатель, который называется NPS (Net Promoter Score, индекс лояльности), самый высокий по Поволжью.

— «Ростелеком» работает на рынке услуг, а это значит, что клиентам — как физическим, так и юридическим лицам — регулярно приходится общаться с сотрудниками компании. В этих условиях человеческий фактор имеет ключевое значение. Какую роль Вы отводите кадровой политике?

— Главную. Это наши люди. Мы много учим. Мы хорошо подбираем. Мы неплохо мотивируем.

— И, пожалуй, последний вопрос, который связан с новой стратегией и фирменным стилем «Ростелекома». Какие задачи теперь стоят перед компанией?

— 25 сентября был представлен новый бренд «Ростелекома». Он показывает более динамичную направленность на широкий спектр цифровых услуг.

Мы отошли от традиционного названия, в котором присутствовала фраза о междугородной и международной связи. Сейчас мы мощная компания, которая занимается цифровой экономикой, цифровыми сервисами для всех категорий — для населения, для бизнеса и для государства. Мы хотим вырасти во всех сегментах. Мы хотим развивать широкополосный доступ и все сервисы, связанные с ним. Мы двигаемся в направлении конвергентных услуг — это проводная, беспроводная, комбинированная связь. Во всем спектре мы можем быть надежным цифровым партнером. Уверен, что у нас это получится, в том числе в Пензенской области.

— Дмитрий Викторович, благодарю Вас за интервью!