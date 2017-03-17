Информация на сайте по продаже алкоголя признана запрещенной к распространению Связь и ИТ

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Наровчатский районный суд Пензенской области удовлетворил заявление прокурора, поданное в интересах неопределенного круга лиц, о признании информации о круглосуточной реализации алкоголя на сайте одного из интернет-магазинов запрещенной к распространению на территории России.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, на данном ресурсе опубликованы сведения о способах заказа спиртного, его ассортименте, стоимости, вариантах оплаты и доставки.

«Данная информация находится в свободном доступе для неограниченного круга лиц и содержит сведения о незаконной дистанционной продаже алкогольной продукции», — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что дистанционная продажа алкогольной продукции, а также ее реализация в ночное время запрещены действующим законодательством.

Говоря об удовлетворении иска прокурора, представитель суда обратил внимание на то, что признание информации на сайте запрещенной к распространению является основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсу.