За два месяца 2017 года число пензенских абонентов, перешедших в «МегаФон», выросло на 53% Связь и ИТ

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Количество абонентов сотовой связи, перешедших от других операторов в «МегаФон», выросло в Пензенской области за два первых месяца 2017 года на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения ПАО «МегаФон».

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«На решение абонентов влияют три основных критерия — качество связи, масштаб покрытия и цены. «МегаФон» создал одну из крупнейших сетей в стране. В прошлом году именно он ввел в строй самое большое число базовых станций в России среди ведущих операторов связи. Кроме того, «МегаФон» по-прежнему остается пионером в развитии скоростной сети 4G/LTE в Пензе и районах области. В прошедшем году количество активных пользователей интернета 4G выросло на 90%. Неудивительно, что жители райцентров и сел Пензенской области регулярно мигрируют к оператору с быстрым мобильным интернетом и сетью, которая ловит даже в небольших населенных пунктах», — прокомментировали в компании.

В пресс-службе отметили, что также клиентов привлекает тарифная политика оператора.

«В числе их предпочтений — линейка «МегаФон – Все Включено» и конкретно пакет «М» с абонентской платой 10 рублей в сутки. Клиенту ежемесячно предоставляется нетарифицируемый интернет-трафик в размере 4 Гб, который действует даже при поездках по России, за исключением Крыма. До 30 апреля 2017 года на тарифе действует акция «Ночной интернет» — с 1.00 до 7.00 основной пакет интернета по тарифу удваивается», — сказали в филиале, добавив, что при подключении в период акции пакет действует три месяца.

В компании «МегаФон» напомнили, что процедура перехода к оператору проста.

«Достаточно оставить заявку в салоне или на сайте. Цена процедуры составляет 100 рублей, а перенос номера произойдет в срок от 8 дней до шести месяцев на усмотрение клиента», — резюмировали в пресс-службе, отметив, что в итоге клиент получит новое качество связи и останется с прежним номером.

Услуга переноса мобильного номера (MNP, Mobile Number Portability) используется в 70 странах мира. В 2013 году к этому международному стандарту подключилась Россия.

26 сентября 2013 года состоялся тестовый перенос номера абонента мобильной связи и проверка работоспособности базовых услуг на перенесенном номере в действующих сетях.

По данным Минкомсвязи России, за 2016 год было перенесено 2,29 млн. номеров, что в среднем ежемесячно составляет более 190 тысяч. По сравнению с 2015 годом количество перенесенных номеров увеличилось на 42,5%.

В целом за время реализации проекта количество перенесенных номеров в России превысило 5 млн., а соответствующих заявок — 8 млн.