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«Ростелеком» подарит ветеранам возможность бесплатно пообщаться с однополчанами

11:23 | 26.04.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. «Ростелеком» подарит ко Дню Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, в том числе проживающим в Пензенской области, возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других регионах России и городах ближнего зарубежья.

«Ростелеком» подарит ветеранам возможность бесплатно пообщаться с однополчанами

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Ветеранам предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений: внутризоновые — в населенные пункты одного субъекта РФ, междугородные по России, а также международные — в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония и Южная Осетия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании добавили, что с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья.

«Отправку можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм», — пояснили в пресс-службе.

В «Ростелекоме» отметили, что совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы также можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.

«Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях — госпиталях, домах ветеранов и других, а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений», — сказали в компании.

По словам президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, акция традиционно проводится в честь 9 Мая, чтобы дать возможность участникам войны и труженикам тыла бесплатно пообщаться с родными и близкими.

Обращаясь к ветеранам, он от всего коллектива поздравил их с приближающимся праздником.

«Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги!» — сказал Михаил Осеевский.
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