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Пензенский губернатор предложил создать российско-китайский бизнес-инкубатор

10:43 | 19.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать российско-китайский бизнес-инкубатор.

Пензенский губернатор предложил создать российско-китайский бизнес-инкубатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам нужно подумать о создании российско-китайского инкубатора. Может быть, как отдельное подразделение [одного из существующих бизнес-инкубаторов]. Там [в Китае] технологии очень высокие, желание взаимодействовать у них есть», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 июня.

Среди других вариантов взаимодействия с КНР губернатор предложил создать инвестиционный кластер или наладить сотрудничество в рамках развивающегося в Пензенской области IT-кластера.

Он поручил ответственным чиновникам изучить, в каких направлениях могло бы развиваться двустороннее сотрудничество.

«У нас же есть продвинутые молодые ребята, молодые инженеры, которые не совсем востребованы, готовые сегодня работать, трудится», — отметил Иван Белозерцев.
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