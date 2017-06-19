Пензенский губернатор предложил создать российско-китайский бизнес-инкубатор Связь и ИТ

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать российско-китайский бизнес-инкубатор.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам нужно подумать о создании российско-китайского инкубатора. Может быть, как отдельное подразделение [одного из существующих бизнес-инкубаторов]. Там [в Китае] технологии очень высокие, желание взаимодействовать у них есть», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 июня.

Среди других вариантов взаимодействия с КНР губернатор предложил создать инвестиционный кластер или наладить сотрудничество в рамках развивающегося в Пензенской области IT-кластера.

Он поручил ответственным чиновникам изучить, в каких направлениях могло бы развиваться двустороннее сотрудничество.

«У нас же есть продвинутые молодые ребята, молодые инженеры, которые не совсем востребованы, готовые сегодня работать, трудится», — отметил Иван Белозерцев.