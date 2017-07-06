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«D Link» рассмотрит возможность размещения производства на пензенских предприятиях

11:37 | 06.07.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Размещение заказа на производство аттестованного телекоммуникационного оборудования на предприятиях Пензенской области стало одной из главных тем рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с генеральным директором компании «D-Link Russia» Владимиром Липпингом, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 6 июля.

«D Link» рассмотрит возможность размещения производства на пензенских предприятиях

Фото: Pnzreg.ru

«Промышленность Пензенской области развивается, мы заинтересованы в создании новых производственных площадок высокотехнологичной продукции, открытии совместных предприятий. Основа для этого есть. С советских времен в регионе работают заводы по производству электротехники, есть кадровый потенциал, в Пензенском государственном университете готовят молодых специалистов», — пояснил глава региона.

Он предложил представителям компании оценить производственный потенциал зареченского «Старта» и пензенского «Электроприбора».

В свою очередь Владимир Липпинг отметил, что организация заинтересована в производстве оборудования, но его также нужно тестировать и настраивать, а для этого необходимо решить задачу подготовки квалифицированного персонала.

«Мы готовы в течение следующего года в ускоренном режиме провести подготовительный цикл для подготовки инженеров-сетевиков», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по итогам встречи достигнута договоренность о предоставлении компанией первичных обучающих материалов для организации лекций в Пензенском государственном университете и определения уровня подготовки студентов, а также организации стажировку молодых специалистов на предприятиях «D-Link» в Рязани.
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