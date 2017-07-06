Пензенский губернатор обеспокоен, что операторы связи платят налоги не в бюджет региона Связь и ИТ

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев обеспокоен тем фактом, что операторы сотовой связи, работающие на территории Пензенской области, платят налоги не в бюджет региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в четверг, 6 июля, первый зампред облправительства Андрей Кулинцев сообщил, что у операторов сотовой связи, входящих в так называемую «большую четверку» — МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и Tele2 — головные структуры находятся в Москве.

«За исключением отдельных подразделений, которые выплачивают НДФЛ [налог на доходы физических лиц] здесь, по месту нахождения», — уточнил он.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что в таком случае региону невыгодно оказывать поддержку таким компаниям.

«Надо выходить на министра связи [и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова], ставить эту проблему. […] Смысл какой главе региона поддерживать компанию, если мы понимаем, что налоги идут в центральный регион? Каждый глава региона борется за свое население, за развитие своего региона», — сказал губернатор Пензенской области.