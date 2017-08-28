«МегаФон» представил мобильную платформу «Ветеринария» Связь и ИТ

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Мобильная платформа «Ветеринария», позволяющая сотрудникам ветслужб оформлять и выдавать сопроводительную документацию в электронном виде, стала доступна клиентам «МегаФона», в том числе в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мобильного оператора, комплексное решение, пока не имеющее аналогов на российском рынке, поможет соответствовать изменениям закона, которые вступят в силу с 1 января 2018 года.

«Один из приоритетов государства сегодня — это цифровизация экономики России. Этот тренд не обошел стороной и сельское хозяйство. «МегаФон» успешно вписывается в эту повестку и первым на рынке предлагает комплексное решение, которое позволяет организовать мобильное рабочее место для ветеринара», — пояснили в пресс-службе.

В Пензенском отделении ПАО «МегаФон» отметили, что платформа действует при помощи планшета с мобильным интернетом, что позволяет организовать свое рабочее место где угодно, без привязки к графику и бумажным документам.

«Кроме этого, комплекс включает в себя специальное мобильное приложение, интегрированное с автоматизированной системой Россельхознадзора «Меркурий». Она позволяет вести учет владельцев животных, динамики поголовья, статистику животноводческих помещений, приход и расход ветеринарных препаратов, а также автоматически формировать отчеты по разным параметрам. С помощью мобильного приложения ветеринар сможет формировать сопроводительную документацию, которая будет автоматически загружена в систему. Передача информации полностью регламентирована — «МегаФон» и Россельхознадзор подписали соглашение по информационному обмену», — сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что «МегаФон» подготовил обучающий видеоролик и вебинары, чтобы научить быстро и эффективно работать с новым продуктом, значительно сократив трудовые, материальные и финансовые затраты.

«Стоимость комплексного решения составит 1 тыс. 200 рублей в месяц. Клиенты смогут подключить услугу «Ветеринария», обратившись к менеджерам корпоративного обслуживания «МегаФона», — пояснили в компании.

Как сообщил руководитель проекта «Ветеринария» Сергей Липатов, в России насчитывается около 85 ветеринарных управлений, которые ежедневно выдают около 350 тыс. ветсертификатов.

«Новое решение «МегаФона» не только сократит время на оформление документации, но и усилит безопасность отечественной мясной продукции, позволит контролировать вспышки заболеваний и вести статистику выданных свидетельств. Помимо этого, будет решена проблема несанкционированного вывоза животных, который зачастую ведет к распространению вирусов, массовому убою скота и удорожанию мясных продуктов на 5–10%», — цитирует Сергея Липатова пресс-служба «МегаФона».