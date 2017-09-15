Более 60 тыс. пензенских семей выбрали оптические скорости от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Число проживающих в Пензенской области семей, подключивших услуги «Ростелекома» на высоких скоростях по оптике, превысило 60 тыс. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала оператора.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Благодаря развитой волоконно-оптической сети связи в Пензенской области компания имеет возможность предоставлять услуги абонентам, проживающим в многоэтажных домах Пензы и районных центрах. Оптический кабель «Ростелекома» заходит в более чем 2,5 тыс. домов региона, и эта цифра постоянно увеличивается за счет строительства сети в новостройках», — уточнили в пресс-службе.

Юбилейным 60-тысячным абонентом услуг по оптике стала жительница Пензы Елена Ядренцева, которая подключила у себя в квартире высокоскоростной доступ в интернет, «Интерактивное ТВ» и цифровую телефонию.

Кроме того, женщина воспользовалась новым предложением — мобильной связью с выгодными звонками внутри сети и пакетом интернет-трафика.

Чествование нового клиента состоялось в центре продаж и обслуживания.

В рамках торжественного мероприятия директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев провел для абонента мастер-класс по пользованию «Интерактивным ТВ», уделив особое внимание сервису «Управление просмотром».

«С его помощью телевидение в руках зрителя становится по-настоящему послушным. Эфир можно ставить на паузу, записывать передачи и просматривать их из архива. «Интерактивное ТВ» скрасит любой досуг. С сервисом «Караоке» можно устроить дома вечеринку, а благодаря «Видеопрокату» семейный вечер можно провести за просмотром интересных фильмов», — пояснил он.

Вручая Елене Ядренцевой сувениры с фирменной символикой и сертификат на годовое пользование сервисом «Управление просмотром», Антон Яковлев отметил, что цифра в 60 тыс. абонентов, подключенных по оптике, говорит прежде всего о доступности услуг и их качестве в сочетании с уникальными сервисами.

В свою очередь Елена Ядренцева рассказала, что «Ростелеком» в их семье стал вторым по счету оператором домашних услуг.

«Нашему дому всего три года. Мы как новоселы решили попробовать что-то новое и подключить услуги компании. Надеемся, что широкий набор и качество сервисов будет соответствовать нашим ожиданиям», — отметила она.

В завершение мероприятия была сделана фотография на память.