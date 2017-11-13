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«Ростелеком» проложил оптику до новостроек в пензенском эко-квартале «Запрудный»

12:11 | 13.11.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Услуги «Ростелекома» на сверхбыстрых скоростях стали доступны жителям пензенского эко-квартала «Запрудный» в третьем микрорайоне Арбеково благодаря строительству сети связи по технологии «оптика до здания». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» проложил оптику до новостроек в пензенском эко-квартале «Запрудный»

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Всего в современном жилом комплексе оптикой охвачено четыре многоэтажных дома на улице Ладожской, введенных в эксплуатацию. Новоселы могут подключить целый комплекс цифровых услуг и сервисов при помощи одного высокоскоростного канала связи», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что жителям новостроек доступны как базовые услуги в составе пакетов — интернет, интерактивное телевидение и телефония, так и новинка — домашнее видеонаблюдение.

Сервис представляет собой готовое решение «под ключ», которое поможет дистанционно контролировать происходящее в помещении в режиме реального времени. При этом просматривать изображение можно удаленно на смартфоне или планшете при помощи специального бесплатного мобильного приложения.

Как отметил заместитель директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с населением Антон Яковлев, современные высокоскоростные каналы связи нужны не только для предоставления традиционных клиентских услуг, но и для обеспечения функционирования любых управляемых устройств в «умных» домах или квартирах, в том числе отвечающих за воду, освещение, электричество, экологию, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

«Новое коробочное решение от «Ростелекома» «Видеонаблюдение» как раз и является первым кирпичиком в фундамент такого дома. Специальная камера работает от Wi-Fi-сети, имеет датчик движения и облачную платформу для обработки видео. Что именно контролировать и когда, выбирает сам клиент», — уточнил он.

Согласно официальным данным, с начала 2017 года к оптической сети «Ростелекома» в разных районах Пензы подключено 30 новостроек. До конца года планируется охватить еще девять многоэтажных домов.

Оформить заявку на доступ к услугам новоселы могут на сайте оператора или по телефону 8-800-100-800.
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