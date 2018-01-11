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«МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль»

10:05 | 11.01.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Оператор связи «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль», которая позволяет определять местоположение ребенка, управлять настройками его телефона, следить за балансом, а также ограничивать доступ к нежелательным сайтам.

«МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль»

Фото: Penza.megafon.ru

«Согласно исследованию Google, российская молодежь в возрасте от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей и был запущен «Родительский контроль», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании добавили, что для использования услуги необходимо авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки, после чего на его номер будет отправлено SMS-сообщение для получения согласия на управление.

«Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 рублей в день, а за каждый дополнительный ежедневно прибавляется по 1 рублю. Максимально можно подключить пять номеров. В базовой версии доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Еще больше информации можно получить с помощью бесплатного приложения, которое устанавливается на детский смартфон. После этого родители смогут следить за зарядом батареи, балансом, удаленно управлять звуком, интернетом на устройстве и получать более точные геоданные», — пояснили в пресс-службе.

По словам директора по новым услугам «МегаФона» Артема Вильмана, «Родительский контроль» стал еще одной семейной услугой в экосистеме сервисов компании.

«Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система «Умный дом», «Радар», «МегаФон.Здоровье», — напомнил он.
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