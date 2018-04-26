В Пензенской области растет востребованность «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Количество организаций, подключивших в Пензенской области «Виртуальную АТС» от «Ростелекома», достигло в апреле 2018 года 200, что вдвое больше, чем год назад. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным оператора, услуга больше всего востребована у субъектов малого и среднего предпринимательства. В лидерах подключений — предприятия, работающие в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, медицины, строительства и производства товаров, которые предпочитают виртуальную телефонию традиционной благодаря возможности сократить затраты на связь и повысить эффективность коммуникаций.

Так, завод «Белинсксельмаш», занимающийся выпуском сельхозтехники и комплектующих, подключил «Виртуальную АТС» вместе с оптическим интернетом от «Ростелекома».

«Наше предприятие поддерживает деловые отношения со множеством организаций. Сотрудникам приходится много звонить по области, по России и за рубеж. Содержание аналоговой корпоративной АТС было затратным — возникали проблемы с запчастями, приходилось платить специалисту за обслуживание. С «Виртуальной АТС» мы получили заметную экономию на разговорах и дополнительные возможности — короткую нумерацию между пользователями, голосовое приветственное меню, переадресацию на стационарные и мобильные телефоны. Для нашей компании это хорошее решение», — пояснил главный инженер АО «Белинсксельмаш» Константин Барышников.

Комментируя популярность услуги, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев обратил внимание на то, что облачные сервисы стали доступнее благодаря высокому проникновению оптического интернета в регионе.

« Виртуальная АТС » интересна собственникам бизнеса как инструмент для прироста клиентской аудитории и как следствие — увеличения дохода», — отметил он.

Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс. Для подключения нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты.

В апреле 2018 года «Ростелеком» обновил тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов. Теперь функционал, включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, доступен за символическую абонентскую плату в 1 рубль в месяц.

При подключении телефонии вместе с услугой доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе» можно получать бесплатно до 1 тыс. минут на исходящие звонки каждый месяц.