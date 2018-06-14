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«Ростелеком» и «ГПМ Матч» запустили канал, посвященный ЧМ по футболу

10:14 | 14.06.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Тематический канал «Матч! Ультра» без рекламы, полностью посвященный чемпионату мира по футболу, стал доступен с 13 июня пользователям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома», в том числе в Пензенской области, благодаря совместному проекту с «Газпром-медиа Матч» (входит в «Газпром-медиа»).

«Ростелеком» и «ГПМ Матч» запустили канал, посвященный ЧМ по футболу

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Он будет работать только во время проведения чемпионата — до 15 июля — вместо канала «Матч планета», вещание которого возобновится 16 июля.

Изображение транслируется в сверхвысоком качестве. 24 часа в сутки предусмотрены матчи ЧМ по футболу, авторские программы и ток-шоу об этом событии. В эфире канала появятся, в частности, премьерные выпуски программ «Портреты игроков чемпионата мира», «Дорога в Россию».

Съемки проводятся в студии №8 «Останкино», которая знакома зрителям по проектам «8-16», «Разогрев» и «Английский акцент» и на канале «Наш футбол». В преддверии мундиаля ее переоборудовали для эфиров с использованием самых современных технологий.

Ведущими и комментаторами стали лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» состоит в том, что у многих ведущих и комментаторов появились видеоблоги на канале, где они делятся со зрителями эксклюзивной информацией в своей узнаваемой манере.

Кроме того, «Матч! Ультра» получил приоритет для показа эксклюзивов о соревнованиях перед другими площадками субхолдинга «ГПМ Матч».

Генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко отметил, что для современного зрителя качество телевизионного изображения является одним из главных и определяющих факторов при выборе канала для просмотра нужного контента.

«Чемпионат мира — важнейшее событие в спорте. Многие зрители хотели бы видеть 100% футбола без всякой рекламы, и мы рады предоставить такую уникальную возможность. Ни один из каналов не может похвастаться такими комфортными условиями для болельщиков», — сказал он.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выразил уверенность, что канал запомнится зрителям, несмотря на то, что просуществует всего месяц.

«Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100% эмоционального накала», — цитирует его пресс-служба компании.

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