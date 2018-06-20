«Ростелеком» запустил для болельщиков акцию «Футболомания» Связь и ИТ

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области и ряда других регионов могут на специальных условиях подключиться к высокоскоростному «Домашнему интернету» и «Интерактивному ТВ» от «Ростелекома», а также получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18 в рамках акции «Футболомания», запуск которой приурочен к чемпионату мира по футболу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», чтобы в комплекте с услугами получить ключ к игре, что в рамках акции обойдется в 999 рублей, необходимо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение «Домашнего интернета» или пакета «Интернет + ТВ», а также оплатить авансом три месяца пользования.

«В период проведения чемпионата мира по футболу игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета», — добавили в компании.

В пресс-службе пояснили, что полные условия действия акции «Футболомания» доступны на сайте оператора или по телефону 8-800-100-0-800.

По словам директора продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Артема Черменина, это предложение будет особенно интересно футбольным болельщикам в период чемпионата мира.

«Самое время подключить высокоскоростной интернет и «Интерактивное ТВ», чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях, а в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная», — сказал он.