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В Wink появилась возможность бесплатно обменять фильм

10:03 | 01.06.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Возможность бесплатно обменять фильм после начала просмотра появилась у пользователей видеосервиса Wink, в том числе проживающих в Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившего в ИА «PenzaNews».

В Wink появилась возможность бесплатно обменять фильм. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Услуга «Обмен фильма» автоматически и бесплатно доступна всем подписчикам Wink, специально активировать ее не нужно», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что теперь при выходе пользователя из плеера в течение первых 20 минут ему предлагается выбрать одно из двух дальнейших действий — продолжить просмотр или обменять фильм на другой.

«Во втором случае на обмен предлагается до 300 других вариантов, которые в первую очередь учитывают жанр, режиссера, актерский состав первоначальной покупки», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что подробная информация об условиях обмена фильмов размещена на сайте Wink.rt.ru.

Как отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина, выбор кино — тонкое дело, которое зависит как от предпочтений, так и от настроения.

«Невозможно заранее быть на 100% уверенным, что выбранный фильм понравится. Часто бывает, что дети просят купить мультфильм, а при просмотре он им почему-то не нравится. Теперь ошибиться с выбором не страшно, и деньги за покупку не пропадут — Wink предложит бесплатно посмотреть другую картину», — сказала она.

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