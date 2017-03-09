Три новых ФАПа должно быть построено в Пензенской области к августу — вице-губернатор
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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Фельдшерско-акушерские пункты в Нижнеломовском, Бессоновском и Кузнецком районах Пензенской области должны быть построены к августу. Такое поручение дал вице-губернатор Валерий Савин.
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«Затягивать строительство недопустимо», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в четверг, 9 марта.
Валерий Савин также напомнил главам районных администрации о целевом назначении выделяемых денежных средств.
В ходе совещания представители администраций доложили о работе действующих ФАПов в малых селах и деревнях Камешкирского, Бековского и Сосновоборского районов.
Вице-губернатор высказал мнение, что к их содержанию следует привлечь местный сельскохозяйственный бизнес, сообщает пресс-служба облправительства.