Три новых ФАПа должно быть построено в Пензенской области к августу — вице-губернатор Медицина Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Фельдшерско-акушерские пункты в Нижнеломовском, Бессоновском и Кузнецком районах Пензенской области должны быть построены к августу. Такое поручение дал вице-губернатор Валерий Савин. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Затягивать строительство недопустимо», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в четверг, 9 марта. Валерий Савин также напомнил главам районных администрации о целевом назначении выделяемых денежных средств. В ходе совещания представители администраций доложили о работе действующих ФАПов в малых селах и деревнях Камешкирского, Бековского и Сосновоборского районов. Вице-губернатор высказал мнение, что к их содержанию следует привлечь местный сельскохозяйственный бизнес, сообщает пресс-служба облправительства. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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