В Пензенской области должен быть постоянный контроль за качеством лекарств — губернатор Медицина

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил руководству министерства здравоохранения Пензенской области на постоянной основе осуществлять мониторинг качества лекарств и цен в аптеках региона.

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«Нужно обратить внимание на лекарства, которые реализуются у нас в аптеках», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

По словам Ивана Белозерцева, мониторинг должен проводиться во всех аптечных сетях.

Также он призвал следить за ценами на лекарственные препараты.

«Они должны быть доступными», — подчеркнул Иван Белозерцев.