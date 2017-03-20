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В Пензенской области должен быть постоянный контроль за качеством лекарств — губернатор

11:23 | 20.03.2017 | Медицина

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил руководству министерства здравоохранения Пензенской области на постоянной основе осуществлять мониторинг качества лекарств и цен в аптеках региона.

В Пензенской области должен быть постоянный контроль за качеством лекарств — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно обратить внимание на лекарства, которые реализуются у нас в аптеках», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

По словам Ивана Белозерцева, мониторинг должен проводиться во всех аптечных сетях.

Также он призвал следить за ценами на лекарственные препараты.

«Они должны быть доступными», — подчеркнул Иван Белозерцев.
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