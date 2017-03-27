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В Пензенской области стартует проект «День без аборта»

14:50 | 27.03.2017 | Медицина

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Новый проект «День без аборта», в рамках которого в последний рабочий день каждого квартала не будут проводить процедуру прерывания беременности по желанию женщины, стартует в Пензенской области.

В Пензенской области стартует проект «День без аборта»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, проект призван охватить все родовспомогательные учреждения области, в том числе частные клиники, и рассчитан на долгосрочную перспективу.

Ближайшая дата, на которую выпадает такой день — предстоящая пятница, 31 марта.

«Хотя в Пензенской области ежегодное число абортов имеет тенденцию к снижению, эта проблема остается, и работу над ней необходимо продолжать», — прокомментировала главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава региона Лана Романова.

Согласно официальным данным, в Пензенской области в 2016 году было сделано 2 тыс. 822 аборта. По итогам работы медико-социальных кабинетов из 1 тыс. 529 женщин, желавших прервать беременность, 255 решили оставить ребенка.
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