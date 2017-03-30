В Пензенской области выберут лучшую регистратуру Медицина

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Региональный этап всероссийского конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры» пройдет в Пензенской области с 1 по 21 апреля.

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В его рамках все жители региона могут оценить работу регистратур по итогам 2016 года, заполнив соответствующую анкету на сайте областного Минздрава, конкретной больницы или непосредственно при посещении лечебного учреждения.

Победителя выберет конкурсная комиссия.

Лучшая регистратура примет участие в федеральном этапе конкурса.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, в 2015 году честь пензенского здравоохранения на российском уровне защищала поликлиника клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.