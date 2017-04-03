В Пензенской области началась плановая вакцинация от пневмококковой инфекции Медицина

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Плановая вакцинация от пневмококковой инфекции началась в медицинских организациях Пензенской области после полного завершения ограничительных мероприятий, действовавших в связи с подъемом заболеваемости гриппа и ОРВИ.

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Как сообщили ИА «PenzaNеws» в пресс-службе регионального Минздрава, наиболее подвержены данному заболеванию дети в возрасте до 5 лет, лица старше 65 лет, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Лица, перенесшие острый инфаркт миокарда или инсульт прививаются от пневмококковой инфекции в первую очередь, поскольку риск возникновения осложнений после гриппа или ОРВИ вплоть до летального исхода у них особенно велик», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления пациента.

«3 тыс. 860 доз пневмококковой вакцины, на закупку которой финансовые средства выделены из средств областного бюджета, распределены в медицинские организации Пензенской области», — резюмировали в пресс-службе.