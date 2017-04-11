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Найти нужную информацию на сайтах пензенских больниц станет проще

13:04 | 11.04.2017 | Медицина

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Действующие сайты медицинских организаций Пензенской области будут приведены в соответствие с рекомендациями, разработанными Минздравом России. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Найти нужную информацию на сайтах пензенских больниц станет проще

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

До настоящего времени на интернет-ресурсах публиковались сведения, которые являются обязательными для размещения. Однако их расположение на сайте никак не регламентировалось, в связи с чем у пациентов возникали определенные трудности.

Ожидается, что в ближайшее время вся информация будет структурирована и представлена в едином стиле.

В результате жителям станет проще найти сведения о самой медицинской организации, графике приема руководителей и специалистов, видах оказываемой помощи, диспансеризации и так далее.
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