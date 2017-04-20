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Против пневмококковой инфекции привиты 3,6 тыс. пензенцев после инфаркта или инсульта

08:15 | 20.04.2017 | Медицина

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Число пациентов, которые привиты против пневмококковой инфекции после инфаркта или инсульта, превысило в Пензенской области 3 тыс. 640 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Против пневмококковой инфекции привиты 3,6 тыс. пензенцев после инфаркта или инсульта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это составляет 93,3% от планового показателя.

С учетом высокого риска развития пневмонии у лиц, перенесших острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, вакцинация лиц данной группы проводится за счет средств регионального бюджета.

Параллельно за счет бюджета области проводится иммунизация призывников весеннего призыва 2017 года. На данный момент вакцинацию прошли 1 тыс. 184 молодых человека.
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