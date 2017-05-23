Пензенских медсестер планируется обучать при содействии специалистов из Эстонии Медицина

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Совместный проект, в рамках которого эстонские специалисты будут проводить для медсестер Пензенской области обучающие семинары по организации работы и оказанию помощи реанимационным больным, намечено реализовать к концу 2017 года.

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В минувший понедельник, 22 мая, данное предложение обсудили в ходе круглого стола в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко по итогам визита делегации эстонских медсестер в Пензу.

На встрече пензенским специалистам был представлен опыт организации работы медицинских организаций Таллина и подготовки сестринского персонала по оказанию доврачебной реанимационной помощи в условиях лечебных и образовательных учреждений в Эстонии.

К концу 2017 году для реализации проекта необходимо решить вопрос о выдаче документов установленного образца по повышению квалификации.

В рамках визита в Пензенскую область гости из Эстонии ознакомились с организацией работы медсестер отделений анестезиологии и реанимации, операционного блока, кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии и неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Представители Эстонии отметили высокий уровень оснащения пензенской больницы и грамотность медицинского персонала, а наработки по ведению сестринской документации взяли на вооружение для внедрения в своих клиниках, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.