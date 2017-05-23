03:41:32 Среда, 24 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенских медсестер планируется обучать при содействии специалистов из Эстонии

10:48 | 23.05.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Совместный проект, в рамках которого эстонские специалисты будут проводить для медсестер Пензенской области обучающие семинары по организации работы и оказанию помощи реанимационным больным, намечено реализовать к концу 2017 года.

Пензенских медсестер планируется обучать при содействии специалистов из Эстонии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувший понедельник, 22 мая, данное предложение обсудили в ходе круглого стола в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко по итогам визита делегации эстонских медсестер в Пензу.

На встрече пензенским специалистам был представлен опыт организации работы медицинских организаций Таллина и подготовки сестринского персонала по оказанию доврачебной реанимационной помощи в условиях лечебных и образовательных учреждений в Эстонии.

К концу 2017 году для реализации проекта необходимо решить вопрос о выдаче документов установленного образца по повышению квалификации.

В рамках визита в Пензенскую область гости из Эстонии ознакомились с организацией работы медсестер отделений анестезиологии и реанимации, операционного блока, кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии и неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Представители Эстонии отметили высокий уровень оснащения пензенской больницы и грамотность медицинского персонала, а наработки по ведению сестринской документации взяли на вооружение для внедрения в своих клиниках, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области определят лучшего стеклодува Юрий Вяземский провел круглый стол с участниками игры «Умницы и умники» в «Тарханах»
В Сосновоборском районе погашено почти 1,5 млн. долга по муниципальным контрактам В Пензенской области завершен посев сахарной свеклы
В Пензе демонтировали незаконно установленную рекламу В Пензе компания оштрафована за продажу пива в «Точке аппетита» у школы искусств
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама