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Вероника Скворцова посетит Пензенскую область 23 июня

10:30 | 19.06.2017 | Медицина

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетит Пензенскую область в предстоящую пятницу, 23 июня. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Вероника Скворцова посетит Пензенскую область 23 июня

Фото: Rosminzdrav.ru

«Что будет посещать, предварительно известно», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 19 июня.

Иван Белозерцев уточнил, что Вероника Скворцова намерена ознакомиться с работой некоторых учреждений здравоохранения и оценить реализацию проекта «Бережливая поликлиника».

Губернатор отметил, что проект, на внедрение которого заложено 35 млн. рублей, позволит более эффективно организовывать прием граждан в медучреждениях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на текущей неделе также запланирован визит в Пензенскую область министра труда и социальной защиты населения РФ Максима Топилина и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Ожидается, что в среду, 21 июня, они примут участие в открытии центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».
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