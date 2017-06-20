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Жители Пензенской области 1 июля смогут пройти УЗИ без направления

14:32 | 20.06.2017 | Медицина

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области смогут пройти ультразвуковое исследование без направления врача в субботу, 1 июля.

Жители Пензенской области 1 июля смогут пройти УЗИ без направления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Пензе взрослые смогут обследоваться на базе поликлиники областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, а также еще в девяти учреждениях — на улицах Набережной реки Мойки, Володарского, Светлой, Парковой, Гагарина, Аустрина, Краснова, Баумана и Стасова.

УЗИ детям будет проводиться в поликлинике №6 на 1-м проезде Рахманинова.

Необходима предварительная запись на прием.

Информацию о проведении акции в больницах районов Пензенской области необходимо в регистратуре конкретного лечебного учреждения.

Также в субботу будет организован прием урологов, офтальмологов, эндокринологов и ревматологов. К ним тоже необходима предварительная запись.

В районах области прием будет проводиться в поликлиниках, где есть указанные специалисты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
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