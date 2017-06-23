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Профессор из Пензы считает, что трутневый расплод нужно более широко применять в медицине

17:06 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Пензенского института усовершенствования врачей, завкафедрой педиатрии мединститута ПГУ, доктор медицинских наук, профессор Виллорий Струков считает, что трутневый расплод, который, по его словам, имеет уникальный состав, необходимо более широко использовать в здравоохранении.

Профессор из Пензы считает, что трутневый расплод нужно более широко применять в медицине

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Получить трутневый расплод очень сложно технологически, там несколько патентов. Брать надо личинки, из личинок получить гормоны трутней. […] В трутневом расплоде все есть — и витамины, и белки. Состав просто удивительный», — сказал он, выступая с докладом «Коморбидный остеопороз: новые подходы в диагностике и лечении» в ходе межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации больных», посвященной 40-летию Пензенского института усовершенствования врачей, которая состоялась в пятницу, 23 июня.

Профессор также высказал мнение о том, что гормоны, содержащиеся в трутневом расплоде, очень нужны женщинам, так как у них в 20 раз меньше тестостерона, чем у мужчин.

Виллорий Струков отметил, что пчеломатка, живущая 3–5 лет, питается только маточным молочком, которое почти идентично по составу с трутневым расплодом.

«Маточное молочко точно такой же состав имеет, только там белков больше. Ей молодые пчелы готовят маточное молочко, которое мы можем детям назначать уже с родильного дома», — уточнил он.
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