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В Пензенской области закупят машины для педиатров

10:01 | 04.09.2017 | Медицина

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил вице-губернатору Валерию Савину, министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову и министру финансов региона Любови Финогеевой проработать вопрос о приобретении служебных машин для педиатров.

В Пензенской области закупят машины для педиатров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что для Пензы необходимо закупить девять автомобилей.

«В том числе нужен автомобиль в Кузнецк, Каменку и Нижний Ломов. Там большие территории», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 4 сентября.

Иван Белозерцев уточнил, что машины должны быть недорогие и малолитражные.

«Я думаю, это даст возможность улучшить качество здравоохранения и медицинской услуги», — выразил уверенность губернатор.

В свою очередь Владимир Стрючков предположил, что покупка машин позволит увеличить оперативность работы педиатров как минимум в два раза.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заместитель главного врача пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Ольга Смирнова обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой рассмотреть вопрос о покупке автомобилей для педиатрических служб, работающих в регионе, в ходе прямой линии, состоявшейся 31 августа.

Она обратила внимание на то, что особенно сложно в межсезонье, когда поднимается уровень детской заболеваемости, а педиатры вынуждены в любую погоду навещать пациентов как в многоэтажных домах, так и в частном секторе.
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