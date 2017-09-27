Пензенская делегация участвует во всероссийском форуме «Мать и дитя» в Москве Медицина Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие в XVIII всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя», который проходит в Москве. Фото: Health.pnzreg.ru Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, он продлится до 29 сентября. Пензенскую область на форуме представляют главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального Минздрава Лана Романова и врач-гинеколог пензенского городского родильного дома, доцент кафедры акушерства и гинекологии Пензенского института усовершенствования врачей Дмитрий Ирышков. Кроме того, в заседании рабочей группы главных внештатных акушеров-гинекологов, которая состоится в четверг, 28 сентября, примет участие главный внештатный акушер-гинеколог Пензенской области Владимир Мысяков. Ожидается, что на форуме будут рассмотрены проблемы онкогинекологии, детской гинекологии, гинекологической эндокринологии, неонатологии, перинатологии, современные принципы ультразвуковой и лучевой диагностики в акушерстве, гинекологии и перинатологии, аспекты бесплодия, невынашивания беременности и преждевременных родов, патологии, инфекций и неотложных состояний, демографии и репродуктивного здоровья женщин, контрацепции, материнской и младенческой заболеваемости и смертности. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость