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В Пензенской области наметилась тенденция к снижению числа доноров крови

16:51 | 12.10.2017 | Медицина

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Тенденция к снижению числа доноров крови наметилась в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части областного клинического центра крови Степан Козак в четверг, 12 октября.

В Пензенской области наметилась тенденция к снижению числа доноров крови

Фото: Health.pnzreg.ru

«В последние месяцы мы наблюдаем снижение количества доноров, которые приходят к нам в центр, хотя в целом на протяжении последних лет количество доноров было стабильным, и мы без проблем обеспечивали медицинские учреждения компонентами крови», — отметил он.

Степан Козак пояснил, что количество доноров зависит от сезона.

«Ежегодно снижение происходит в летние месяцы в связи с отпусками. В осенне-зимнее время число доноров увеличивается, но в этом году мы видим резкое снижение потока доноров как в стационарных условиях, так и на выездах», — уточнил заместитель руководителя учреждения.

По его словам, нехватка крови в регионе в настоящий момент не ощущается, но потребность в ее заготовке остается постоянно.

«В центр крови мы приглашаем всех желающих, однако большая потребность обычно во второй положительной группе крови. Если же в хранилище есть переизбыток определенной группы крови, мы просим доноров воздержаться в течение некоторого времени, в силу того, что срок годности и хранения ограничен», — добавил Степан Козак.

Врач сообщил, что «Служба крови» намерена усилить целенаправленную пропаганду добровольного донорства среди населения.

«Мы делали акцент на донорские сессии в некоммерческих организациях, но в этом году мы наблюдаем все большее нежелание проводить подобные мероприятия. Возможно, что сами доноры не желают приходить, потому что работодатели не предоставляют им положенные дни отдыха по донорской справке», — цитирует Степана Козака пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, количество первичных доноров крови за 9 месяцев 2016 года составило более 3 тыс. 638 человек, а за этот же период 2017 года их число снизилось до 3 тыс. 401.
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