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Увеличен объем субвенций Пензенской области на обеспечение граждан лекарствами

09:20 | 18.10.2017 | Медицина

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область получит в 2017 году субвенцию в размере более 187 млн. рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Увеличен объем субвенций Пензенской области на обеспечение граждан лекарствами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документом вносятся изменения в распоряжение правительства РФ от 22 декабря 2016 года, согласно которому Пензенской области была выделена субвенция в объеме почти 154 млн. рублей. По итогам I квартала 2017 года эта сумма была увеличена до 178 млн. рублей.

Всего на обеспечение граждан лекарствами и медизделиями, а также детей-инвалидов питанием будет направлено почти 34 млрд. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость увеличения размера субвенций вызвана ростом во II квартале 2017 года количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи почти на 128 тыс. человек.
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