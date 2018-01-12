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Спикер Госдумы посетит Пензу 12 января

09:37 | 12.01.2018 | Медицина

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Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетит Пензенскую область с однодневным рабочим визитом в пятницу, 12 января.

Спикер Госдумы посетит Пензу 12 января

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства, спикер нижней палаты российского парламента оценит завершающий этап реконструкции станции скорой медицинской помощи.

«В августе 2016 года Вячеслав Володин, посещая в ходе предвыборной кампании Пензенскую область, предложил губернатору Ивану Белозерцеву совместно реализовывать проект по реконструкции здания. С момента начала работ председатель Государственной думы дважды посещал станцию скорой помощи», — напомнили в областном правительстве.

В пресс-службе добавили также, что поддержку спикера нашло и решение руководства региона в течение ближайших лет полностью обновить автопарк скорой помощи.

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Основные здания и сооружения пензенской областной станции скорой медицинской помощи были введены в эксплуатацию более 40 лет назад.

Общая площадь реконструируемых площадей составляет около 7 тыс. кв. метров. На реализацию проекта выделено 220 млн. рублей.

В настоящее время на объекте завершаются отделка помещений и благоустройство территории.

На базе станции будет создан региональный центр оказания экстренной медицинской помощи. В его состав войдут непосредственно станция скорой медицинской помощи, единые диспетчерские службы и контакт-центры, а также территориальный центр медицины катастроф Пензенской области.
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