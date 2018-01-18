Приобретенные для педиатров машины переданы в больницы Пензенской области Медицина

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. 14 автомобилей «Lada Largus», приобретенных для участковых врачей-педиатров, поступили в распоряжение больниц Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, девять машин закреплено за городской детской поликлиникой Пензы — они будут работать в разных микрорайонах.

Два автомобиля передано кузнецкой межрайонной детской больнице, еще по одному получили каменская, нижнеломовская и сердобская межрайонные больницы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заместитель главного врача пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Ольга Смирнова обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой рассмотреть вопрос о покупке автомобилей для педиатрических служб, работающих в регионе, в ходе прямой линии, состоявшейся 31 августа 2017 года.

Она обратила внимание на то, что особенно сложно в межсезонье, когда поднимается уровень детской заболеваемости, а педиатры вынуждены в любую погоду навещать пациентов как в многоэтажных домах, так и в частном секторе.