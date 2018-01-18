EN
12:25:34 Четверг, 18 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Приобретенные для педиатров машины переданы в больницы Пензенской области

12:06 | 18.01.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. 14 автомобилей «Lada Largus», приобретенных для участковых врачей-педиатров, поступили в распоряжение больниц Пензенской области.

Приобретенные для педиатров машины переданы в больницы Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, девять машин закреплено за городской детской поликлиникой Пензы — они будут работать в разных микрорайонах.

Два автомобиля передано кузнецкой межрайонной детской больнице, еще по одному получили каменская, нижнеломовская и сердобская межрайонные больницы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заместитель главного врача пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Ольга Смирнова обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой рассмотреть вопрос о покупке автомобилей для педиатрических служб, работающих в регионе, в ходе прямой линии, состоявшейся 31 августа 2017 года.

Она обратила внимание на то, что особенно сложно в межсезонье, когда поднимается уровень детской заболеваемости, а педиатры вынуждены в любую погоду навещать пациентов как в многоэтажных домах, так и в частном секторе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пять многоквартирных домов остались без воды Под Пензой «ВАЗ» ночью вылетел в кювет, водитель погиб
Более 200 пензенских бойцов Росгвардии будут нести дежурство в крещенскую ночь В Пензе на базе городской поликлиники впервые появился компьютерный томограф
В Сосновоборске обнаружен труп мужчины, числившегося пропавшим без вести Пензенские подразделения МЧС получили новую технику
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама