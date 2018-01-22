В Пензенской области заменят старые компьютерные томографы Медицина

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Компьютерные томографы, которые длительное время эксплуатируются в больницах Пензенской области, планируется постепенно заменить на новые. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

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«Периодически возникает поломка компьютерных томографов в первичных сосудистых отделениях, потому что мы эти компьютерные томографы покупали уже порядка 10 лет назад. […] Мы вынуждены периодически менять маршрутизацию [пациентов]», — пояснила она в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 22 января.

Оксана Чижова уточнила, что в настоящее время не работает только один из 17 аппаратов — он находится в Нижнем Ломове.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил выяснить, что необходимо для ремонта дорогостоящего оборудования, простаивающего из-за поломки.

«Проанализируйте по всем томографам, запросите, в каком они состоянии, насколько они эффективно работают. […] К концу недели представьте мне, какое количество пациентов на этих томографах за прошедший 2017 год было обследовано», — сказал глава региона.