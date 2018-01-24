В ФАПы Пензенской области начнут приезжать терапевты и врачи общей практики Медицина

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Терапевты и врачи общей практики проведут выездные приемы пациентов в условиях фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) Пензенской области в целях повышения уровня доступности первичной медико-санитарной помощи.

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Так называемый «терапевтический десант» высадится в каждом муниципальном образовании региона в населенных пунктах, где работают ФАПы — в деревнях и селах с населением свыше 300 человек, где медицинская помощь оказывается фельдшерами, то есть работниками со средним профессиональным образованием.

Жители смогут обратиться к приехавшему специалисту без предварительной записи.

В четверг, 25 января, прием врачей первичного звена будет организован в семи фельдшерско-акушерских пунктах Бессоновского района с 13.00 до 17.00.

На следующий день специалисты будут вести прием в 12 ФАПах Нижнеломовского района, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.