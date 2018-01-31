Главный внештатный онколог пензенского Минздрава ответит на вопросы жителей Медицина

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Заместитель главврача пензенского областного онкодиспансера, главный внештатный онколог регионального Минздрава Дмитрий Чичеватов ответит на вопросы жителей в пятницу, 2 февраля.

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Задать их можно будет по телефону: +7 (8412) 41-40-47 с 16.00 до 17.00.

«Необходимо повышать информированность нашего населения по целому ряду вопросов, связанных с онкологическими заболеваниями, и формировать приверженность к здоровому образу жизни», — отметил врач.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, предстоящая акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака, который будет отмечаться 4 февраля.

Предполагается, что задать вопросы главному внештатному онкологу также можно будет по тому же телефону 9 и 16 февраля.