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Главный внештатный онколог пензенского Минздрава ответит на вопросы жителей

14:59 | 31.01.2018 | Медицина

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Заместитель главврача пензенского областного онкодиспансера, главный внештатный онколог регионального Минздрава Дмитрий Чичеватов ответит на вопросы жителей в пятницу, 2 февраля.

Главный внештатный онколог пензенского Минздрава ответит на вопросы жителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Задать их можно будет по телефону: +7 (8412) 41-40-47 с 16.00 до 17.00.

«Необходимо повышать информированность нашего населения по целому ряду вопросов, связанных с онкологическими заболеваниями, и формировать приверженность к здоровому образу жизни», — отметил врач.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, предстоящая акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака, который будет отмечаться 4 февраля.

Предполагается, что задать вопросы главному внештатному онкологу также можно будет по тому же телефону 9 и 16 февраля.
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