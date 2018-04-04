Московские специалисты проверят доступность помощи в пензенских поликлиниках Медицина Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Специалисты Минздрава РФ и представители Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины проведут аудит доступности оказания помощи на амбулаторном этапе в лечебных учреждениях Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В первую очередь федеральные эксперты посетят 27 поликлиник, где идет реализация проекта «Бережливая поликлиника». Визит специалистов в регион запланирован с 16 по 20 апреля. Больницам будет оказана организационно-методическая помощь в части подготовки к реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который является продолжением концепции «Бережливой поликлиники». В него до конца 2018 года будут включены 32 лечебных учреждения Пензенской области. С помощью проекта планируется к 2020 году повысить удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60% за счет сокращения очередности, создания доброжелательных и комфортных условий в зонах регистрации и ожидания визита к врачу, широкомасштабной информационно-просветительской работы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Нашли ошибку в тексте?

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