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Жители Пензы смогут в субботу пройти ФГС без направления

12:44 | 12.03.2019 | Медицина

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Все желающие смогут без направления врача бесплатно пройти фиброгастроскопическое исследование в городских поликлиниках №1, №4 и №14 в Пензе в предстоящую субботу, 16 марта.

Жители Пензы смогут в субботу пройти ФГС без направления

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, для этого необходима лишь предварительная запись через контакт-центр.

Кроме того, пройти обследование можно будет в районах Пензенской области. Расписание проведения данной процедуры следует уточнять в регистратуре соответствующей больницы.

Фиброгастроскопия — метод изучения пищеварительных органов, при котором внутрь тела пациента вводится специальный аппарат под названием эндоскоп, состоящий из гибкой трубки с волоконной оптикой на конце. Изображение, полученное с помощью прибора, выводится на монитор.

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