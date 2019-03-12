Жители Пензы смогут в субботу пройти ФГС без направления Медицина

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Все желающие смогут без направления врача бесплатно пройти фиброгастроскопическое исследование в городских поликлиниках №1, №4 и №14 в Пензе в предстоящую субботу, 16 марта.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, для этого необходима лишь предварительная запись через контакт-центр.

Кроме того, пройти обследование можно будет в районах Пензенской области. Расписание проведения данной процедуры следует уточнять в регистратуре соответствующей больницы.

Фиброгастроскопия — метод изучения пищеварительных органов, при котором внутрь тела пациента вводится специальный аппарат под названием эндоскоп, состоящий из гибкой трубки с волоконной оптикой на конце. Изображение, полученное с помощью прибора, выводится на монитор.